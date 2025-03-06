Речь идёт о пассажирских и грузовых фургонах.

Потребность в коммерческих автомобилях в России огромна, а «ГАЗ» в одиночку не справляется с обеспечением потребностей рынка на фоне ухода с него привычных европейских и американских автопроизводителей. В результате возникает несоответствие предложения спросу и, как следствие, неприемлемый рост цен на соответствующий класс автомобили, в данном случае ведущий за собой повышение цен на всё, что этими автомобилями перевозится.

Встроиться в сегмент коммерческого автотранспорта решил «АвтоВАЗ», объявивший сегодня о том, что будет выпускать соответствующую технику под новым брендом SKM. Предприятие уже поделилось первыми фотографиями будущей автомобильной техники.

Как отмечает тольяттинский автогигант, речь идёт о пассажирских и цельнометаллических фургонах, а также о платформе с открытым кузовом — для перевозки требующих того видов грузов.

Серийное производство коммерческих автомобилей SKM пока не началось — о его старте «АвтоВАЗ» объявит отдельно — но уже сейчас известно, что фургоны будут полностью соответствовать современным требованиям к техническому оснащению и удобству.

Насколько локализовано производство фургонов нового бренда, пока не уточняется.