Представитель немецкого правительства считает, что всё в порядке и восстановление поставок газа не требуется.

На этой неделе в немецких средствах массовой информации появились сведения о том, что США и Россия ведут переговоры о возможном совместном участии в восстановлении газопровода «Северный поток-2» и поставках газа по нему в Германию и другие нуждающиеся в энергоносителях страны западной Европы.

Зачем это нужно США, которые прекрасно обеспечивают Европу сжиженным природным газом, и зачем это России, которая занимается тем же самым, а также видит в азиатских покупателях куда больший экономический потенциал, таблоид Bild, ставший источником вышеизложенной информации, не уточнял. Зато официальный представитель немецкого правительства Штеффен Хебештрайт поспешил опровергнуть данные сведения.

По словам Хебештрайта, сохранившаяся нитка газопровода «Северный поток-2» не прошла сертификацию, поэтому её запуск невозможен. Зависимости Германии от российского газа, по версии немецкого правительства, нет, как нет и желания эту зависимость восстанавливать.

Согласны ли с этим мнением немецкие промышленники, которые вынуждены либо закрывать производства, либо переносить их в страны с доступными энергоресурсами — США или Китай — вопрос риторический. Их, к сожалению, никто не спрашивает.