Возможно, готовится мудрёная сделка, которая будет выгодна и США, и России, и Германии.

Существует простое геополитическое правило: союзники должны укреплять союз, а не ослаблять его. При расширении НАТО и Евросоюза это правило постоянно нарушалось в угоду внешнеполитическим целям, в результате на сегодняшний день возникла ситуация, при которой европейские союзники Соединённых Штатов находятся в экономическом кризисе, преимущественно связанном с разрывом экономических связей с Россией и с отказом от доступных российских энергоносителей.

По всей видимости, в США понимают, что экономически слабые союзники — это сомнительный геополитический актив, поэтому пытаются если не восстановить всё, как было, то хотя бы минимизировать дальнейшие негативные последствия для Европы. Так, издание Bild сообщило о том, что уже на протяжении нескольких недель в Швейцарии при участии спецпосланника президента США Дональда Трампа по особым поручениям Ричарда Гренелла ведутся переговоры о запуске газопровода «Северный поток-2».

Сообщается, что Гренелл совершил уже не один необъявленный визит в Швейцарию в рамках согласования мудрёной схемы, по которой будет реализована работа «Северного потока-2».

Согласно имеющимся в распоряжении Bild сведениям, США намерены в качестве посредника поставлять российский газ через «Северный поток-2» в Германию, тем самым обеспечивая доход и себе, и России, ну и снабжая нуждающуюся в газе немецкую промышленность голубым топливом. В чём от этого выгода для России и нужно ли ей это, учитывая, что изначально РФ строила «Северный поток-2» по просьбе Германии, крайне неохотно и рассматривая восточные рынки как более перспективные, вопрос открытый, и Bild его не затрагивает.

Понятно, что немецкие промышленники ждут любой возможности восстановления поставок российских энергоресурсов, потому что именно они обеспечивали немецкой индустрии конкурентоспособность при запредельно высокой добавленной стоимости выпускаемой продукции. Камнем преткновения во всей этой истории, как вы понимаете, снова является Украина: европейские политики готовы обсуждать восстановление отношений с РФ только при условии урегулирования украинского кризиса, под которым там подразумевают совершенно неприемлемые для Москвы условия.