Своим видением первого этапа урегулирования кризиса президент Украины поделился в соцсети X.

Президент Украины Владимир Зеленский на своей официальной страничке в социальной сети X (бывший Twitter) поделился своим видением первых шагов, которые необходимо сделать, чтобы добиться мирного урегулирования текущего украинского кризиса.

По словам Зеленского, никто на Украине не хочет «бесконечной войны», и страна готова как можно скорее сесть за стол переговоров, чтобы приблизить наступление долгосрочного мира. Украинский лидер заявил о готовности «работать быстро» с целью завершения конфликта и обозначил первые шаги, которые могут приблизить мир.

Таковыми глава украинского государства видит освобождение пленных, запрет на ракетные, дальнобойные беспилотные и бомбовые удары по энергетической и другой гражданской инфраструктуре, а также немедленное перемирие на море. Украина готова на это, добавил Зеленский, если Россия поступит также. В случае, если такое решение будет принято, Украина будет готова «быстро пройти все следующие этапы» и «работать с США для заключения сильной окончательной сделки».

Также Зеленский выразил сожаление о том, как в минувшую пятницу прошла его встреча с Дональдом Трампом в Белом доме, и подтвердил готовность Украины к заключению сделки по ресурсам и гарантиям безопасности «в любое время в любом удобном формате».

Нетрудно заметить, что в публикации Зеленского отсутствует стремление к обсуждению мирного урегулирования с Россией: упоминаются только США. Москва не раз отмечала, что без её прямого участия данный конфликт не может быть урегулирован. Новая администрация США тоже согласна с тем, что для заключения «сделки» нужно привлечь к этому процессу обе конфликтующие стороны.