Парадоксальная ситуация: против тот, кому это в первую очередь и нужно.

Несколько дней назад немецкий таблоид Bild сообщил о том, что спецпосланник президента США по особым поручениям Ричард Гренелл ведёт переговоры о возможном запуске газопровода «Северный поток-2». Предполагается, что итогом переговоров может стать посредничество США при восстановлении газопровода и поставках газа, благодаря чему Москва и Вашингтон смогут зарабатывать, а Берлин получит так необходимый немецкой промышленности доступный природный газ.

Зачем на таких условиях России поставлять газ государству, ведущему с ней экономическую конфронтацию и даже не думающему менять свою политику, вопрос открытый. Да и сам Bild сегодня опубликовал материал, который, по сути, отменяет предыдущий. Так, издание, ссылаясь на свои источники в немецком правительстве, пишет, что Германия намерена помешать США и России реализовать план запуска «Северного потока-2».

Если верить Bild, то возникает парадоксальная ситуация: тот, кому в первую очередь нужно вышеизложенное соглашение, будет препятствовать его достижению.

Напомним, что первый «Северный поток» строился в обход Украины как ненадёжного транзитного партнёра. Через новый газопровод, проложенный по дну Балтийского моря, российский природный газ поставлялся как в Германию, так и в ряд других стран западной Европы. На строительство «Северного потока-2» Россия уже соглашалась неохотно, понимая, что китайский рынок куда более перспективный, да и как торгово-экономический и политический партнёр Китай гораздо более надёжный, чем нынешние европейские политические деятели.

Так что с темой восстановления поставок газа в Германию всё непросто: эксперты полагают, что гораздо выгоднее для России будет нарастить производство сжиженного природного газа (СПГ) и поставлять его в государства с соответствующими терминалами приёма СПГ.