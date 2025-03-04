Похожее мнение выразил и госсекретарь США.

За что можно похвалить администрацию президента США Дональда Трампа, так это за единство во мнениях и подходах, в частности, в вопросе урегулирования украинского кризиса. Новая американская администрация понимает, что без уступок, причём преимущественно со стороны Украины, зашедший так далеко кризис такого масштаба урегулировать невозможно, и выстраивает логику возможного завершения конфликта именно на основе этой объективной реальности.

В Киеве и европейских столицах эту реальность, безусловно, осознают, но демонстративно не желают принимать, продолжая продвигать свою идею, подразумевающую дальнейшее накачивание Украины оружием и деньгами в надежде на то, что в некий определённый момент эта стратегия сработает.

Почему она должна сработать и почему вообще ставка на надежду — это официальная политика государств, некогда имевших важное значение в мировой политике, непонятно. Не могут разгадать этот паззл и в Вашингтоне. Так, визе-президент США Джей Ди Вэнс в интервью телеканалу Fox News заявил, что надежда — это не стратегия.

Нельзя, по мнению американского вице-президента, забрасывать проблему деньгами и оружием в надежде на то, что она сама собой решится. Вэнс отметил, что у Украины проблемы с пополнением вооружённых сил, а в плане обеспечения оружием и боеприпасами страна критически зависима от иностранной помощи. Нельзя, убеждён вице-президент США, бесконечно финансировать этот вооружённый конфликт за счёт американских и европейских налогоплательщиков, потому что это не стратегия. Единственной стратегией, считает Вэнс, является продвижение идеи мирного урегулирования.

Похожего мнения, к слову, придерживаются не только Трамп и Вэнс, но и госсекретарь США Марко Рубио. Иными словами, высшее политическое руководство США едино в своём видении урегулирования украинского кризиса, и не вполне понятно, как Украина, даже с учётом Европы, которая тоже отнюдь неоднородна в вопросе украинского кризиса, может противостоять такому давлению.