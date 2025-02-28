За всю историю двусторонних отношений столь высокими они не были никогда.

Формально между Россией и Китаем нет союзнических договоров, но в целом двусторонние отношения двух государств носят практически союзнический характер. Страны вместе голосуют в международных организациях, развивают альтернативную западной финансовую систему, а также поддерживают друг друга в экономических и торговых вопросах.

Сегодня с визитом в Китае находится секретарь Совета безопасности России Сергей Шойгу, которого в Пекине уже принял председатель КНР Си Цзиньпин. По итогам переговоров с китайским лидером Шойгу назвал нынешние российско-китайские отношения «беспрецедентно высокими».

Как отметил секретарь российского Совбеза, за всю историю отношений между двумя государствами во всех их воплощениях столь высокими, как сейчас, они не были никогда.

Шойгу также добавил, что современные отношения РФ и КНР могут служить примером того, как государства сотрудничают ради общего блага, а не для противостояния кому бы то ни было.