Без преувеличения конец эпохи.

Мало какие игровые студии могут похвастать тридцатилетней историей. Monolith Productions — одна из них, но четвёртый юбилей коллектив, по крайней мере, с его прежним названием и содержанием, отметить уже не сможет. Журналист Bloomberg Джейсон Шрайер сообщил о том, что издательство Warner Bros. Games закрывает данную студию, после чего издательство официально подтвердило эти сведения изданию Kotaku.

Как пишет Warner Bros. Games, под закрытие также попали коллективы Player First Games и WB San Diego. Первая известна своей работой над файтингом MultiVersus, вторая же не успела ничем отличиться. Согласно комментарию издательства, решение принято в рамках стратегической смены направления и не отражает уровень таланта соответствующих команд разработчиков.

Главным неприятным известием, конечно же, стало закрытие Monolith. Напомним, что эта студия подарила нам такие культовые проекты, как Blood и серию F.E.A.R., а также порадовала работой над Middle-earth: Shadow of Mordor и Middle-earth: Shadow of War.

Вместе с закрытием студии был также отменён разрабатываемый ею экшен Wonder Woman про Чудо-женщину. По имеющимся данным, проект стоил издательству Warner Bros. Games около $100 миллионов, которые теперь придётся списать и зарабатывать на других направлениях.