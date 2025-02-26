Впрочем, пока что договорённостей на эту тему достигнуто не было.

После того как Владимир Путин и Дональд Трамп в середине февраля переговорили по телефону, обсудив в том числе развитие российско-американских торгово-экономических и инвестиционных проектов, эксперты и просто граждане с оптимистичным настроем на будущее восприняли данное известие как предтечу к отмене введённых США антироссийских санкций.

Дополнительную крупицу веры в такое развитие событий президент США добавил уже на этой неделе, заявив, что он ведёт со своим российским коллегой обсуждение «крупных сделок» по взаимному российско-американскому экономическому развитию.

Тем не менее, пока что прямых разговоров об отмене односторонних ограничений нет, да и представители российского руководства эту тему не поднимают, давая понять, что данный вопрос не является для Москвы краеугольным в отношениях с Вашингтоном. Но то, куда дует ветер, большинству людей и журналистов всё-таки понятно, поэтому в рамках пресс-конференции в Белом доме Трамп, отвечая на вопрос одного из журналистов на тему снятия с России санкций, заявил, что в определённый момент ограничения будут сняты, но пока что никаких соглашений на эту тему достигнуто не было.

Необходимо понимать, что между Россией и США исторически крайне невысокий в масштабе двух государств товарооборот и уровень экономического взаимодействия в целом. Именно этот факт раз за разом приводил к тому, что Вашингтон и Москва портили двусторонние отношения, причём, по инициативе первого. По этой причине стороны, по крайней мере, в рамках действующих администраций, считают необходимым не просто восстановить, но и нарастить двустороннее экономическое взаимодействие. Когда речь идёт о суверенных государствах, экономические связи лучше всех остальных препятствуют порче отношений.