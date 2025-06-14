Функция пока работает в экспериментальном режиме для пользователей из США, выбирающих английский язык в сети по умолчанию.

Функция, получившая название Audio Overviews, тестируется в рамках реализации инициативы Search Labs. В данный момент новинка доступна для пользователей из США, выбирающих английский язык в сети по умолчанию. Допускается, что в будущем функция появится и в других странах.

Во время исследований для создания небольших аудиообзоров на первой странице результатов поиска на смарт-устройствах задействуются генеративные нейросети. С помощью ИИ-функции можно получить ответ, оформленный как небольшой подкаст, в котором искусственный интеллект будет обсуждать вопрос от пользователя вслух.

Источник изображения: Google

В компании привели пример, чтобы лучше разобраться в нововведении. Так, если ввести запрос Как работают наушники с шумоподавлением в разделе «Пользователи также интересуются» появляется кнопка Generate Audio Overview. Но она работает пока только в США. Если нажать на кнопку, запускается генерация аудиофайла, в котором ИИ в формате разговора 2 ведущих озвучивает обзор. Процесс генерации обычно не превышает 40 секунд. Иногда ответ может занять полминуты. Аудиофайл встраивается в выдачу поиска с помощью мини-плеера, где можно выбирать скорость и при необходимости отключить звук.

Под плеером указываются ссылки на источники, которые были использованы во время выполнения запроса. Функция запускается на базе языковой модели Gemini. В первую очередь она может быть полезной пользователям с ограниченными возможностями здоровья и тем, кому удобно получать информацию в аудиоформате.