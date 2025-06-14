Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
Astra_news
Илон Маск подтвердил информацию об активации спутников Starlink над Ираном
Сегодня в интернете появилась новость о том, что владелец SpaceX отреагировал на призывы общественности активировать спутники Starlink над Ираном. Теперь эта информация получила подтверждение.

Конфликт между Ираном и Израилем продолжается. Напряженность между странами достигла новой фазы в виде масштабного вооруженного столкновения. В СМИ пишут, израильские удары по ключевым объектам иранских земель и последующий иранский ответ обозначают новую эру конфликта на Ближнем Востоке. Аналитики прогнозируют, что ситуация может затянуться.

Израильский государственный и политический деятель Биньямин Нетаньяху сделал обращение о том, что «Израиль расчищает для них путь для свободы». Заявление считается спорным. Но, по мнению журналиста Марка Левина, Маск мог бы «вбить последний гвоздь в гроб иранского режима», если даст доступ к интернету жителям Ирана. В стране ограничили доступ к интернету. Правительство Ирана объявлено, доступ к сети восстановится, когда нормализуется обстановка.

Источник изображения: Life

Левин допускает, местные власти намеренно ввели ограничения, чтобы местные жители не смогли выражать акции протеста. В ответ на это Маск объявил, что «лучи включены». Эксперты, комментируя ситуацию, сделали вывод, «лучи будут нести свободу». Однако они предположили, кроме «борцов с режимом» интернет будет использоваться иранскими военными для нанесения ударов по объектам инфраструктуры.


Telegram-канал @overclockers_news - теперь в новом формате. Подписывайся, чтобы быть в курсе всех новостей!
#илон маск #starlink
Источник: news.ru
+
Написать комментарий (0)
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

В России было запущено новое металлургическое предприятие после 12 лет строительства
2
К разработке самого большого транспортного самолета привлекли новых участников
1
Турция продаст Индонезии 48 истребителей KAAN собственного производства
3
Haval, Chery и Belgee снизили цены на свои автомобили в России
+
Разработчики LibreOffice советуют перейти с Windows на Linux на фоне окончания поддержки Windows 10
19
Infinix GT 30 Pro с AMOLED-дисплеем 144 Гц и чипсетом Dimensity 8350 Ultimate появился в продаже
1
Poco F7 с чипом Snapdragon 8s Gen 4 показал слабую производительность в тестах Geekbench
+
Nintendo Switch 2 разряжается за 2-3 часа независимо от запускаемых игр
3
Defense News: НАТО и Украина проведут испытания систем для противодействия оптоволоконным БПЛА
1
Sony начала возвращать геймерам деньги за проблемную игру MindsEye
+
Volkswagen и Узавтопром запустят производство новых автомобилей
+
AMD без лишнего шума выпустила Ryzen 5 5500X3D с 96 МБ L3-кеша
2
Новозеландская компания Dawn Aerospace заключила первую сделку на продажу космоплана Aurora
+
Потребительские процессоры AMD Zen 7 получат до 32 ядер и существенный прирост тактовой частоты
+
В Индонезии представили ручное лазерное ружьё против БПЛА
+
OnePlus Nord 5 появился в бенчмарке с чипом Qualcomm, а не MediaTek
+
AMD продлевает срок службы платформы AM4, выпустив Ryzen 5 5500X3D
3
ASUS не установила OLED-экран в ROG Xbox Ally из-за приоритета технологии Variable Refresh Rate
1
Основная часть собираемых в Индии iPhone теперь отправляется в США
+
Исследование DeskTime выявило оптимальный цикл работы для офисных сотрудников
1

Популярные статьи

Как GeForce RTX 5070 стала самой популярной в Steam, и почему геймеры не берут GeForce RTX 5060
13
Краткий обзор сериалов «Ледокол» и «Этернавт»
3
Краткий обзор бюджетной мыши Smartbuy RUSH X16
3
Собираем продвинутый ПК 2025 года для QuadHD-гейминга в бюджете до 150 тысяч рублей
14
Обзор игрового ноутбука ASUS ROG Strix G18 (G815) 2025
1
Как собрать быстрый игровой ПК для онлайн-игр и киберспорта или когда 8 ГБ видеопамяти достаточно
11
Рассматриваю реакции поклонников Linux на неудобные статьи в сети. Часть 1
8
Xbox и Microsoft ведут опасную игру — монополизация рынка ПК и удар по геймерам
5
Дозиметрия в домашних условиях
3
О пиратстве видеоигр в России — маленькое исследование большой проблемы
2

Сейчас обсуждают

Товарищ Ким
15:29
Этернавт- полное разочарование. Уважаю аргентинское кино, (например "Тайна в его глазах"). Но коммерческая поделка, переполненная штампами (для школьников или взрослых олигофренов) не для меня. Безу...
Краткий обзор сериалов «Ледокол» и «Этернавт»
Товарищ Ким
15:21
Иранцы быстро ответили сионофашистам. Плохо, что сионисты, зная о их влиянии на власти США (список сионистов-содомитов с острова Эпштейна так и не опубликован, вся родня Трампа спаривается с богоизбр...
13 июня Израиль нанес удары по ключевому ядерному объекту Ирана в Фордо
katrovsky
15:11
Идея пихать кал в жопу довольно хреновая, уверяю вас.
Рассматриваю реакции поклонников Linux на неудобные статьи в сети. Часть 1
Cowboy Huggies
15:10
3060 древняя? Ну вы батенька зажрались.
Nvidia может использовать в GeForce RTX 5050 более дешёвую память GDDR6
Cowboy Huggies
15:08
Я пират!
О пиратстве видеоигр в России — маленькое исследование большой проблемы
Waramagedon
15:00
интегрируется, а не вплавляется в корпус авто.
Xiaomi интересуется разработкой твердотельных тяговых батарей для электромобилей
Китя.
14:58
RTX5050 видео память GDDR6 и на 9070XT также GDDR6. Прикольно.
Nvidia может использовать в GeForce RTX 5050 более дешёвую память GDDR6
Alexander Muz
14:46
Учитывая что там "Shaders / TMUs / ROPs" будет на много меньше чем даже у древней 3060.. то встает вопрос почему не GDDR5? :D Вполне бы хватило и ее..
Nvidia может использовать в GeForce RTX 5050 более дешёвую память GDDR6
Дато Нижегородский
14:43
Задолбал этот умалешеный работяга на клокеще. Будем прощатся
О пиратстве видеоигр в России — маленькое исследование большой проблемы
LazyCamel
14:41
"прототип тяговой батареи, чей корпус интегрируется в силовую структуру кузова электромобиля" означает что по достижению некого уровня износа батареи вы выкидываете (сдаёте на утилизацию) весь автомо...
Xiaomi интересуется разработкой твердотельных тяговых батарей для электромобилей
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем