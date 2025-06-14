Сегодня в интернете появилась новость о том, что владелец SpaceX отреагировал на призывы общественности активировать спутники Starlink над Ираном. Теперь эта информация получила подтверждение.

Конфликт между Ираном и Израилем продолжается. Напряженность между странами достигла новой фазы в виде масштабного вооруженного столкновения. В СМИ пишут, израильские удары по ключевым объектам иранских земель и последующий иранский ответ обозначают новую эру конфликта на Ближнем Востоке. Аналитики прогнозируют, что ситуация может затянуться.

Израильский государственный и политический деятель Биньямин Нетаньяху сделал обращение о том, что «Израиль расчищает для них путь для свободы». Заявление считается спорным. Но, по мнению журналиста Марка Левина, Маск мог бы «вбить последний гвоздь в гроб иранского режима», если даст доступ к интернету жителям Ирана. В стране ограничили доступ к интернету. Правительство Ирана объявлено, доступ к сети восстановится, когда нормализуется обстановка.

Источник изображения: Life

Левин допускает, местные власти намеренно ввели ограничения, чтобы местные жители не смогли выражать акции протеста. В ответ на это Маск объявил, что «лучи включены». Эксперты, комментируя ситуацию, сделали вывод, «лучи будут нести свободу». Однако они предположили, кроме «борцов с режимом» интернет будет использоваться иранскими военными для нанесения ударов по объектам инфраструктуры.



