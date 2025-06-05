Приложение не должно уступать по качеству популярным мессенджерам от иностранных разработчиков, которыми россияне пользуются каждый день.

Руководитель Минцифры Максут Шадаев на этой встрече доложил, что VK вывела на рынок полностью российский мессенджер MAX, анонсированный в марте. Если сравнивать его функциональность с действующими разработками, он ничем не уступает конкурентам.

Платформа позволяет встраивать внутрь мессенджера другие сервисы. К примеру, банки на ее базе могут взаимодействовать с клиентами. Через приложение можно организовать предоставление госсервисов. Допускается рассмотреть возможность предъявления цифровых документов, которые могут заменить паспорт для подтверждения совершеннолетия в магазине, статуса школьника/студента для бесплатного входа, получения скидки на некоторые выставки.

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Отечественная разработка построена на новой архитектуре, в него встроены технологии машинного обучения. Шадаев уточнил, в мессенджер можно добавить цифрового помощника, который будет подсказывать, каким требованиям нужно соответствовать для получения услуг. Виртуальный ассистент может подать документы, предоставить в мессенджер подтверждение оказания услуги.

Путин попросил глав всех ведомств оказать поддержку разработке, т.к. «это чрезвычайно важно». Президент России на совещании с министрами добавил, что в платформу российского мессенджера должны быть интегрированы государственные и финансовые услуги.

В данный момент зарубежными мессенджерами каждый день пользуются 90 млн человек в стране. Согласно статистике, в среднем россияне тратят около часа в день на переписку в мессенджерах и контент в пабликах. За 3 года аудитория мессенджеров увеличилась на 30%. В КНР и других странах есть национальные мессенджеры, местные жители активно ими пользуются. Ожидается, что на российский мессенджер тоже будет спрос.