Руководитель Минцифры Максут Шадаев на этой встрече доложил, что VK вывела на рынок полностью российский мессенджер MAX, анонсированный в марте. Если сравнивать его функциональность с действующими разработками, он ничем не уступает конкурентам.
Платформа позволяет встраивать внутрь мессенджера другие сервисы. К примеру, банки на ее базе могут взаимодействовать с клиентами. Через приложение можно организовать предоставление госсервисов. Допускается рассмотреть возможность предъявления цифровых документов, которые могут заменить паспорт для подтверждения совершеннолетия в магазине, статуса школьника/студента для бесплатного входа, получения скидки на некоторые выставки.
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Отечественная разработка построена на новой архитектуре, в него встроены технологии машинного обучения. Шадаев уточнил, в мессенджер можно добавить цифрового помощника, который будет подсказывать, каким требованиям нужно соответствовать для получения услуг. Виртуальный ассистент может подать документы, предоставить в мессенджер подтверждение оказания услуги.
Путин попросил глав всех ведомств оказать поддержку разработке, т.к. «это чрезвычайно важно». Президент России на совещании с министрами добавил, что в платформу российского мессенджера должны быть интегрированы государственные и финансовые услуги.
В данный момент зарубежными мессенджерами каждый день пользуются 90 млн человек в стране. Согласно статистике, в среднем россияне тратят около часа в день на переписку в мессенджерах и контент в пабликах. За 3 года аудитория мессенджеров увеличилась на 30%. В КНР и других странах есть национальные мессенджеры, местные жители активно ими пользуются. Ожидается, что на российский мессенджер тоже будет спрос.