Об этом заявил заместитель министра строительства и ЖКХ РФ Сергей Музыченко.

По словам замминистра строительства и ЖКХ Сергея Музыченко, в течение ближайших 4 лет при помощи 3D-принтеров будет возведен 1 миллион м2 жилья. В других странах тоже используют подобные принтеры при проведении строительных работ. На территории России работают компании, задействованные в этом направлении.

Решение использовать инновационный подход связано с развитием строительной отрасли и экономическими возможностями граждан. Далеко не каждый работающий россиянин может позволить себе покупку дома или квартиры. Напечатанное на 3D-принтере жилье будет стоить дешевле, чем дом, построенный традиционными способами.

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Руководитель компании «СмартБилдСервис» Михаил Шиленков рассказал о том, что стоимость такой недвижимости будет находиться в диапазоне 50-75 тыс. рублей за 1 квадратный метр. Также он добавил, что строительные компании заинтересованы в сотрудничестве с производителями строительных 3D-смесей. Ожидается, чем больше будет таких компаний, тем доступнее будет цена возвести один квадрат на принтере.

Заместитель директора научно-исследовательского института экспериментальной механики Национального исследовательского Московского государственного строительного университета Олег Корнев в беседе с журналистами поделился информацией, что построить жилой объект с использованием принтера можно за 1 сутки. Это возможно в рамках технологии ускоренного строительства, основанной на укрупненной сборке конструкций.

Россияне неоднозначно отнеслись к планам использовать 3D-принтеры во время строительства жилья. Кто-то положительно отреагировал, оценив экономию времени и средств, а кто-то обеспокоен, не пострадает ли от этого качество домов.



