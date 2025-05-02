Ранее администрация президента США Дональда Трампа ввела новые пошлины на товары из КНР в 145%. Рассматривается возможность снижения пошлин, но к настоящему времени новых решений на этот счет нет.

Представители китайской компании 8BitDo во время объявления новости уточнили, что при желании геймеры могут заказать мыши, клавиатуры и другие периферийные устройства, которые хранятся на складах в США. Во время оформления заказа на сайте компании указывается, для каких товаров есть возможность купить, а какие изделия недоступны.

На портале Polygon сообщается, на складе в Штатах нет самых востребованных товаров. К примеру, нельзя заказать геймпады Ultimate 2 и Ultimate Mini для Xbox. Часть потребительской электроники освобождена от пошлин в 145%, консоли не вошли в перечень исключений. Это связано с тем, что Комиссия по международной торговле считает консоли игрушками, но не технологическими устройствами.

Источник изображения: Ebay

Ранее китайская компания Anbernic объявила о приостановке поставок портативных консолей в США. Подобное заявление было озвучено со стороны RetroTINK. Ситуация коснулась производителей и из других стран. Так, Nintendo из Японии сообщила об отсрочке предзаказов на Switch 2.

Глава Американской ассоциации производителей видеоигр Обри Куинн прогнозирует, что новые пошлины могут привести к серьезным проблемам в игровой индустрии. Производители консолей будут повышать цены на свои устройства, так как они используют компонентную базу из разных стран, в том числе и Китая. По мнению продавца видеоигр PlayAsia, опасений для геймеров нет, так как видеоигры в основном производятся не в Китае.