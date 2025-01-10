Она была утверждена Федеральным Правительством. Это поможет эффективнее бороться с преступлениями, во время которых злоумышленники задействуют информационно-коммуникационные технологии.

Основная идея концепции строится на государственной защите от мошенничества с использованием цифровых технологий. Будут разработаны мощные механизмы, чтобы противодействовать подобным нарушениям. Нововведение предполагает запуск специализированных подразделений, которые будут заниматься расследованием.

Заработает цифровая платформа для быстрого обмена информацией между сотрудниками правоохранительных органов, Центробанка, кредитных организаций, операторов связи. Это ускорит процесс выяснения обстоятельств, при которых были совершены преступления, их организаторов, соучастников и исполнителей.

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В регионах будут приняты программы для профилактики преступлений в цифровой среде. Появится механизм оперативного приостановления операций с денежными средствами, которые используют преступники. Особое внимание уделяется повышению грамотности среди населения. Россияне научатся распознавать мошеннические действия и больше не будут попадаться на уговоры злоумышленников озвучить конфиденциальные данные, которые позволяют получить доступ к управлению средств.