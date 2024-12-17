Новая отметка подтверждает, что сообщество ведет реальный бизнес.

Это поможет отличать организации от мошенников, которые выдают себя за них. Только владельцы бизнес-сообществ могут получить отметку «Подтвержденный бизнес», которая будет отображаться для всех как серая галочка. Аналитики прогнозируют, это будет способствовать увеличению числа запросов и продаж до 30%, что отразится на повышении прибыльности.

Пройти верификацию можно через VK Бизнес ID, она повышает доверие к сообществу. Функция доступна для предпринимателей, юрлиц и самозанятых. Галочка появляется только после успешного прохождения проверки.

Источник изображения: Dzen

VK Бизнес ID представляет собой сервис авторизации для юрлиц и ИП, открывающий доступ к сервисам VK. После заполнения данных во время регистрации аккаунта информация подгружается при авторизации. Все изменения в личном кабинете сервиса синхронизируются со связанными сервисами, что избавляет от необходимости добавлять все правки вручную.



