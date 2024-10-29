Это заявление вызвало обеспокоенность со стороны студентов, ученых, художников и архивистов. Они переживают, что новая площадка не сможет обеспечить такую же свободу использования.

Компания, занимающаяся разработкой компьютерных игр и программного обеспечения, не так давно купила права на Sketchfab, которая представляет собой ресурс, где можно свободно обмениваться 3D-моделями. Сервис часто используется во время подготовки различных проектов. Будущее платформы находится под вопросом. Epic Games интегрирует ее в коммерческую платформу Fab.

Пользователи переживают, с переходом на Fab бесплатный доступ к 3D-моделям либо ограничат, либо уберут. Это усложнит их использование в некоммерческих целях. Студенты, художники, архивисты сомневаются, что им будет доступен платный контент. Представители Epic Games узнали о возникших сомнениях и пообещали, ученые, студенты и любители смогут и дальше делиться моделями, скачивать бесплатный контент. Больше подробностей озвучивать они не стали.

Источник изображения: Bloomberg

Тем временем на Fab уже появились ограничения. Перенести можно лишь модели с лицензией для коммерческого использования. Возникает сложность, ведь у многих научных проектов некоммерческая лицензия. Исследователи думают, Fab не сможет предоставлять свободу использования, как это было на Sketchfab. Обновленную политику Epic Games они сравнивают с монополизацией, но не с объединением ресурсов. В ответ на это компания пообещала добавить поддержку разных типов лицензий и функций Sketchfab.