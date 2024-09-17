Этот орган будет заниматься вопросами безопасности и защиты в сфере искусственного интеллекта. У него будут беспрецедентно большие полномочия.

Компания публично продемонстрировала заинтересованность в развитии в этичном и безопасном направлении. Представители научно-исследовательской организации заявили о том, что в ближайшем будущем будет создан наблюдательный орган совета директоров, где будут заниматься вопросами безопасности, защиты искусственного интеллекта. У комитета будут огромные полномочия, в том числе речь идет о праве приостановить на неопределенный срок релизы ИИ-моделей.

Источник изображения: Bloomberg

В совете находятся опытные топ-менеджеры. Новая структура будет изучать сведения об оценке безопасности основных релизов ИИ-моделей. Она будет осуществлять надзор за их запуском и регулярно составлять отчеты. В The Verge высоко оценили идею открытия органа, но в обществе сомневаются, что объявленная структура действительно будет независимой.



