Советник главы офиса президента Украины Владимира Зеленского Михаил Подоляк заявил о том, что Киев не рассматривает возможность заморозки конфликта или территориальных уступок РФ.

Об этом заявил советник офиса Зеленского Михаил Подоляк. Он поделился с прессой позицией, объявив, замораживание конфликтной ситуации не приведет к завершению спецоперации. Также у страны нет концепции по уступке территорий России.





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Ранее советник президента Украины по коммуникациям Дмитрий Литвин опроверг информацию о заморозке боевых действий. Он подчеркнул, что Киев против любой заморозки конфликта. Такой позиции, с его слов, придерживаются представители власти разных уровней. У Украины нет планов ни на ближайшую, ни на долгосрочную перспективу уступать часть своих территорий другому государству.

До этого в Washington Post появилась информация о том, что ВСУ могут осуществить госпереворот при условии подписания договора с Россией, где будут указаны территориальные уступки РФ.



