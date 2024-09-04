Поле обновления браузер догнал по функциональности Google Chrome, чего раньше не удавалось сделать.

В версии No130 Mozilla Firefox было устранено 10 уязвимостей, в том числе и критические. После обновления браузер догнал по функциональности Google Chrome. Обозреватели Android Police обратили особое внимание на функцию штатной генерации безопасных паролей. Они считают, что раньше этой функции не хватало пользователям, и разработчики прислушались к своей аудитории.

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Разработчики выразили надежду, что пользоваться Mozilla Firefox станет удобнее, ведь до обновления для генерации паролей требовались специальные расширения, и их использование подходило не всем. Ситуация осталась в прошлом. Теперь после регистрации в любом сервисе создаются пароли, которые сложно подобрать. Функция была доступна в настольной версии браузера, теперь она успешно работает в мобильной версии. В новую версию браузера также была добавлена интеграция с функцией Passkey самой Android. Появились встроенный переводчик, «картинки в картинке», фиксированные вкладки.



