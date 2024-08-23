Разработка принадлежит Stardust Intelligence.

В новой версии у роботизированного помощника по дому Astribot S1 изменился дизайн головы и торса. Он стал более изящным, разницу можно увидеть на фотографиях. А еще научился приседать и наклоняться, что улучшает его работоспособность.

Новая версия робота. Источник изображения: 2051.vision

Робот-дворецкий может накрыть на стол, испечь вафли и заварить ароматный чай, а также покормить питомцев, поиграть с ними и пропылесосить.

Старая версия робота. Источник изображения: 2051.vision

Для наглядности навыков Stardust Intelligence поделился видео, где показана рутинная работа Astribot S1. Представители компании уточнили, что запись была сделана в режиме реального времени. Робот управляется дистанционно, но предусмотрена возможность управления роботизированным дворецким через VR-гарнитуру.





Основная полезная функция разработки Stardust Intelligence является способность рук со скоростью 10 метров в секунду поднимать груз весом в 10 килограммов. У рук 7 степеней свободы. Точность их позиционирования составляет 0,03 миллиметра, показатель удалось достичь за счет установленных на запястьях камер. Робот может использовать 2 руки одновременно. У него нет по 5 пальцев на каждой руке, но это никак не влияет на его продуктивность.



