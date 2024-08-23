На прошлой неделе вступил в силу закон о майнинге, об обороте криптовалют, и он оказывает большое влияние на развитие отрасли.

Принятие законопроектов неоднократно откладывалось, несколько раз вносились правки. В финальной редакции был убран ряд ограничительных мер, но сохранился запрет на рекламу криптовалюты и сервисов, которые построены на ее использовании. Правки добавлены в закон «О рекламе». Эту информацию нельзя не только рекламировать, но и продвигать на различных конференциях, прямых эфирах в социальных сетях.

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Глава юридической компании GMT Legal Андрей Тугарин обратил внимание на то, что объектами рекламы не выступает сама криптовалюта, услуги криптообменников или электронные кошельки. Запрещено заказывать рекламу обменников и криптобирж, технологии блокчейн, майнинга, проверку кошельков, способов заработка на криптовалюте. Но запрет не распространяется на оборудование, которые используется для добычи блоков биткоина, хранение криптовалюты, обучающие материалы, смежные услуги и так далее.

Тугарин добавил, что сервисы, которые построены на использовании криптовалюты, легальны. Их просто нельзя рекламировать, поэтому, получается, что они будут работать более закрыто. Это может быть проблемой для новых игроков, которые еще не разбираются во всех тонкостях индустрии и не могут понять, к кому надо обращаться.

Криптоэксперт Таисия Романова пояснила, установленный запрет на рекламу вполне понятен. Нововведение направлено на защиту пользователей. Дело в том, что раньше большинство опубликованных реклам не соответствовали заявленной информации. Чтобы тенденция не сохранилась, были приняты меры на федеральном уровне.