Житель Санкт-Петербурга пользуется iPhone X, который был выпущен в 2017 году.

iPhone X официально признан устаревшей моделью бренда Apple, смартфоны этой модели больше не производят с сентября 2018 года. Но это не помешало жителю Санкт-Петербурга Артему Колеганову победить в категории «Потрет» на iPhone Photography Awards, который проводится каждый год. Россиянин представил портрет девушки, выполненный в черно-белом цвете. Фотография понравилась членам жюри, снимок назвали атмосферным.

Источник изображения: Gazeta

Главный приз в номинации «Лучший снимок» был присвоен Эрин Брукс из США за фото «Мальчик встречает акулу». Фотография была сделана во Флориде на iPhone 15 Pro Max. Также были определены победители в номинациях «Животные», «Пейзаж», «Природа» и так далее.

Источник изображения: 4pda

Каждый год фотографы из разных уголков планеты борются за звание лучшего автора снимка, созданного на iPhone. Модель айфона не имеет значение, главное, чтобы телефон был от бренда Apple. Чаще всего участники конкурса используют модели iPhone 15. Некоторые снимки были запечатлены на iPhone 7 Plus, который уже давно сняли с производства.

Источник изображения: 4pda



