Новость передает глава «Ростеха» Сергей Чемезов.

Робот от «Ремдизеля» будет участвовать в спецоперации, чтобы в первую очередь минимизировать человеческие потери. Он представляет собой роботизированное колесное средство, разработанное для доставки боеприпасов, а также перевозки раненых, подвоза квадрокоптеров и так далее. Система полностью управляется дистанционно. Перед запуском в производство важно убедиться в функциональности и стабильной работе, чтобы в будущем робот не подвел на фронте.

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Источник изображения: Lenta

Эксперты заметили, что в зоне СВО все чаще используется робототехника. Роботизированные комплексы выполняют функцию людей и могут быть использованы в опасных для жизни условиях, чтобы не подвергать риску солдат и офицеров. Ранее мы писали о том, что политик Александр Камышин заявил о том, что Украина планирует запустить роботов на фронт в течение 12 месяцев. Большая часть роботов будет выпускаться на территории Украины без поддержки союзников.



