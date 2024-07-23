Компания запускает аспирантуру по искусственному интеллекту с реальными задачами.

Акцент в обучении идет на практическое применение. Первый набор студентов начнется в сентябре. Аспиранты будут заниматься решением реальных задач, они научатся улучшать и «дообучать» языковые модели YandexGPT и многое другое.

Представители Яндекса рассказали, чтобы поступить в аспирантуру, надо успешно сдать экзамены в своем вузе и обязательно пройти собеседование с проектными руководителями компании. В число партнерских вузов вошли Высшая школа экономики и Университет информационных технологий, механики и оптики. Ожидается, количество партнеров увеличится.

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Источник изображения: Vuzopedia

Преимущество аспирантуры от Яндекса заключается в том, что студенты могут работать над реальными продуктами, у них будет доступ к технологиям Yandex Cloud, робототехническим разработкам. Они научатся поэтапно повышать уровень безопасности работы в автономном транспорте, эффективно применять искусственный интеллект в разных областях. Эксперты считают, после выпуска аспиранты легко найдут себе работу.



