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Astra_news
Почти 40% крупных российских компаний внедрили ИИ
Статистика собрана во время исследования Ассоциации менеджеров среди предприятий с прибылью более 1 000 000 000 рублей.

Более трети крупных российских компаний уже внедрили искусственный интеллект, большинство из них активно используют отечественные цифровые разработки. В числе востребованных решений лидирующую позицию в виде 56% занимают системы автоматизации бизнес-процессов. Спросом пользуются цифровые двойники продуктов. При этом стало известно, что 4% респондентов не собираются переходить цифровые решения российского образца по разным соображениям. Руководители некоторых организаций не верят в их эффективность.  

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Источник изображения: ВКонтакте 

40% участников опроса жалуются на трудности во время перехода, многим не нравится цена отечественных ИТ-продуктов, она кажется завышенной. Не устраивает отсутствие возможности работы на установленном оборудовании. Не все компании готовы обновить оборудование, не каждая организация готова взять кредит на эти цели. Больше половины респондентов сетуют на отсутствие полноценных аналогов иностранных ИТ-решений, которые применяются в бизнесе.

#новости
Источник: gazeta.ru
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