Эксперты считают, подобная мера способна минимизировать человеческие потери и помочь достичь успеха в бою.

Планами поделился министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины Александр Камышин. Его слова цитируют не только российские, но и западные СМИ. Сообщается, большинство роботов будет выпускаться на территории Украины без поддержки стран-сторонников. Ожидается, что кроме наземных боев их также можно использовать для медицинской эвакуации.

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Источник изображения: Russian.rt

ВСУ продолжают получать поддержку от Запада. Вчера в страну прибыла техника НАТО, состоящая из 6 автомобилей с боеприпасами, 4 авто с личным составом, 3 самоходно-артиллерийских установок.

Эксперты сомневаются, что на территории Украины созданы необходимые условия для производства высококачественных роботов. Но они признают, если роботов действительно будут задействовать в боях, человеческие потери в разы сократятся. Ранее экс-советник Минобороны Украины Сергей Кузан заявил о дефиците наземных роботов ВСУ. Техника ВСУ уступает качеству перед техникой ВС России.



