Продвинутые модели искусственного интеллекта смогут создавать качественное видео, которое можно использовать при создании кино.

Бывший исполнительный директор Voyage Оливер Кэмерон, основавший Odyssey, поделился планами создавать визуальные AI-решения. ИИ-модели будут запрограммированы на генерацию видео эффектных пейзажей на основе изображений. Видео будут высокого качества, они позволят экономить время и средства во время съемок короткометражных и полнометражных фильмов, музыкальных клипов или сериалов.

Кэмерон добавил, эксперты думают, у визуального AI есть все шансы, чтобы стать новой границей для сторителлига. Однако в этом деле, по его мнению, важно придерживаться высоких стандартов.

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Источник изображения: Google

Сейчас существуют решения по генерации текста и изображений, но они не обладают высоким качеством. Голливуд их не может использовать, но сможет работать с AI, который создает безупречные визуальные эффекты. Odyssey привлек $9 млн на начальном раунде финансирования. Более того, стартап заручился поддержкой известных инвесторов, среди которых находятся Элад Гил и Джефф Дин.

Разработчики стартапа сотрудничают с художниками, которые работали над созданием «Мстителей», «Дюны». К настоящему времени запущены 4 генеративные AI-модели, создающие слои визуальных деталей. В том числе речь идет о геометрии объектов, освещении и движении. Слои могут комбинироваться, чтобы создать нужную сцену, описанную в сценарии.