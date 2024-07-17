Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
Astra_news
Стартап Odyssey привлек $9 млн для разработки ИИ-моделей, способных генерировать видео для Голливуда
Продвинутые модели искусственного интеллекта смогут создавать качественное видео, которое можно использовать при создании кино.

Бывший исполнительный директор Voyage Оливер Кэмерон, основавший Odyssey, поделился планами создавать визуальные AI-решения. ИИ-модели будут запрограммированы на генерацию видео эффектных пейзажей на основе изображений. Видео будут высокого качества, они позволят экономить время и средства во время съемок короткометражных и полнометражных фильмов, музыкальных клипов или сериалов. 

Кэмерон добавил, эксперты думают, у визуального AI есть все шансы, чтобы стать новой границей для сторителлига. Однако в этом деле, по его мнению, важно придерживаться высоких стандартов. 

реклама

Источник изображения: Google

Сейчас существуют решения по генерации текста и изображений, но они не обладают высоким качеством. Голливуд их не может использовать, но сможет работать с AI, который создает безупречные визуальные эффекты. Odyssey привлек $9 млн на начальном раунде финансирования. Более того, стартап заручился поддержкой известных инвесторов, среди которых находятся Элад Гил и Джефф Дин. 

Разработчики стартапа сотрудничают с художниками, которые работали над созданием «Мстителей», «Дюны». К настоящему времени запущены 4 генеративные AI-модели, создающие слои визуальных деталей. В том числе речь идет о геометрии объектов, освещении и движении. Слои могут комбинироваться, чтобы создать нужную сцену, описанную в сценарии. 

#новости
Источник: realnoevremya.ru
+
Написать комментарий (0)
Истребители F/A-18 Super Hornet ВВС Австралии получат американские гиперзвуковые ракеты
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Из-за срывов поставок двигателей из США от индийского истребителя Tejas отказываются покупатели
8
Авиационный завод Сокол передал в войска партию модернизированных истребителей МиГ-31БМ
7
В сеть утек скриншот BioShock 4
+
За 40 миллионов лет до появления динозавров высшим хищником была амфибия Gaiasia jennyae
7
Из-за нестабильности процессоров Intel Core i9-13900K и 14900K игровые сервисы переходят на AMD
2
The Witcher 4 достигла определенного прогресса в разработке
+
NVIDIA готовит к выпуску новые видеокарты GeForce RTX 50 «Blackwell» с рекордным TDP
7
Мрачная атмосфера, 600 уникальных персонажей, переход на UE5 и другие подробности Gothic Remake
+
Россия продолжает наращивать объёмы экспорта сельскохозяйственной продукции
2
Honor Magic 7 может получить камеру на 1000 МП и аккумулятор ёмкостью 6000 мАч
2
Элитная Бригада ВСУ "Магура" задействовала в боях спецбатальон заключенных "Шквал"
+
Android 15 позволит использовать смартфон в качестве компьютера при подключении к монитору
+
Большое обновление PS2 эмулятора PCSX2 2.0 повысило производительность и добавило новые возможности
3
Ростех повысит дальность полёта ФАБ-3000 в 2 раза за счёт установки реактивного модуля
+
Intel выпустит новые процессоры для сокета LGA 1700, включая Core 9 с 12-ю P-ядрами Batrlett Lake-S
8
Autodesk внезапно запретила доступ российским компаниям к своей облачной САПР
1
ОАК передала ВКС России первую в 2024 году партию модернизированных самолётов МиГ-31
2
Intel готовит к выпуску новую линейку процессоров Core Ultra 200 Arrow Lake
5
Мод The Witcher 3 Quests Extended добавляет в ролевую игру 15 совершенно новых заданий
1
После прилёта "Искандера" по объекту в Одесской области началась вторичная детонация
1

Популярные статьи

Почему Microsoft и Sony не используют датчики эффекта Холла в геймпадах
27
9 популярных процессоров прошлых поколений, которые справляются с новыми играми в 2024 году
21
5 причин, по которым я не буду менять GeForce RTX 3060 на новую видеокарту после окончания гарантии
56
"Голос из камня", "Пирамида", "Шелуха" - краткий обзор трех фильмов
+
Итоги гоночного уик-энда 13-14 июля
+
Собираем мощный ПК за 150 тысяч рублей для комфортного QuadHD-гейминга
16
Обзор игры Смута – наш ответ The Witcher и Assassin’s Creed
12
Следующее поколение Xbox выйдет в октябре 2025 года - обсуждаем планы Microsoft
3
Мое мнение о Nothing CMF Watch 2 Pro
+
5 причин собрать игровой ПК на AMD Ryzen 7000 в 2024 году и почему стоит избегать Intel Core i7 и i9
16

Сейчас обсуждают

Влад Царь
03:19
я рад за тебя нет, я не путаю
Intel выпустит новые процессоры для сокета LGA 1700, включая Core 9 с 12-ю P-ядрами Batrlett Lake-S
DIP48
03:19
Опять кому то депутаты спать спокойно не дают ?))) Кто мешает самому стать депутатом ? Кроме собственных недостатков и лени ?
За 40 миллионов лет до появления динозавров высшим хищником была амфибия Gaiasia jennyae
SekaZzZ34
03:18
Ну чё школота, оправдывайтесь
Разработчики игр обвиняют Intel в продаже бракованных процессоров и планируют переход на AMD
DIP48
03:17
Феликая Эстонская Держава решила собирать деньги все страной на один подержанный танк ?)
Президент Финляндии подписал закон об ограничении приёма беженцев на границе с Россией
Windmark
02:51
Желудями закусываешь ?
Зависит ли быстродействие Core i9-14900K от версии Windows 11, и стоит ли вообще покупать Intel
Никита Гридин
02:51
чел ты буквально сумасшедший
5 причин собрать игровой ПК на AMD Ryzen 7000 в 2024 году и почему стоит избегать Intel Core i7 и i9
VRoman
02:37
А где Core Ultra 3?
Раскрыта вся линейка процессоров Intel Arrow Lake, состоящая из 18 моделей
Clamwult
02:32
Тут люди говно сидят, в основном амдшники, а они все умственно неполноценные моральные уроды, потому из них постоянно льётся грязь
Собираем мощный ПК за 150 тысяч рублей для комфортного QuadHD-гейминга
Valtor Mag
02:21
Даладно, а я думал они сидят отдыхают, ничего не разрабатывают
AMD работает над следующей процессорной архитектурой Zen 6
Максим Завразин
02:19
Кто сейчас в здравом уме покупает Intel
AMD заявила, что намерена продлить жизненный цикл материнских плат на чипсете АМ5 до 2027 года
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем