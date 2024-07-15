Более 10 лет ученые создают искусственные ткани мозга, их называют мозговыми органоидами. Их можно интегрировать с компьютерными чипами. Китайские исследователи совершили прорыв и внедрили органоид в робота.

Считается, органоиды способны облегчить жизнь людям с неврологическими патологиями. Ученые из разных стран трудятся над созданием биокомпьютеров. Это кропотливый процесс, требующий высокой квалификации, усиленной сосредоточенности и высоких затрат. В своей работе они задействуют ткани мозга, выращенные в лабораторных условиях. Задача состоит в том, чтобы создать гибридный интеллект, гармонично сочетающий мозг человека и ИИ.

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Источник изображения: Securitylab

Учение Университета Тяньцзиня заявили о том, что им удалось разработать робота с органоидным интеллектом, его назвали MetaBOC. Он запрограммирован на захват различных объектов, избегание препятствий, отслеживание действий. Об этом исследовании написано в Brain.

Робот частично состоит из выращенного мозга и электроники. Парамерты органоида можно сравнить с размером обычного грейпфрута. Синтетический мозг обеспечивает роботу возможность ходить и говорить, но он не готов к выходу на рынок. Робота нужно доработать. Подобно интерфейсу Neuralink разработку китайских ученых в будущем можно будет имплантировать в живую ткань мозга. Это поможет стимулировать рост нейронов.



