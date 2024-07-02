Чтобы продемонстрировать его работу, исследователи поместили 10 разных объектов на продуктовую ленту, и роботизированный упаковщик справился со своей задачей.

В Массачусетском технологическом институте представили роботизированную систему RoboGrocery, сочетающую компьютерное зрение и мягкий манипулятор, который позволяет аккуратно упаковывать разные предметы. В их числе находятся фрукты, которые требуют бережного отношения, так как при сильном нажатии они могут моментально испортиться. Такие товары уже нельзя выставлять на продажу.

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Источник изображения: 3dnews

Во время демонстрации инженеры MIT поместили 10 разных объектов на продуктовую ленту. При этом робот не знал, какие товары ему предстоит упаковывать. На этой ленте были и твердые предметы, и коробки с едой, контейнеры с мороженым, виноград, кексы и печенья.





В первую очередь робот-упаковщик приступил к распознаванию объектов, используя систему компьютерного зрения. Датчики давления определили, что в числе предметов есть мягкие объекты, которые следует максимально бережно упаковывать. RoboGrocery безошибочно справился с поставленными целями и доказал, что готов к работе. Разработчики сказали, что этот эксперимент был первым шагом на пути к успеху. Пока еще робот не готов к коммерческому внедрению. Нужно еще провести несколько циклов испытаний, подтверждающих соответствие технических характеристик и безопасность в использовании.



