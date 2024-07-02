Разработка принадлежит исследователям Университета штата Северная Каролина, работающих в городе Роли.

Американские инженеры создали жидкостный двигатель для питания «мягких роботов», которыми называют устройства, имитирующие мышцы. Он генерирует значительное усилие без подключения к внешнему источнику питания. Чтобы лучше понять суть проекта, инженеры рассказали, что «мягкие роботы» являются устройствами, которые имитируют поведение мышц.

реклама

Источник изображения: Hightech

Они используются во время реабилитационного периода пациентов с травмированными конечностями. Исследователи ставили задачу устранить 2 основные проблемы подобных устройств. Дело в том, что многие жидкостные двигатели для «мягких роботов» ограничены в работе из-за подключения к внешнему источнику питания. Не менее важная проблема основывается на недостаточной мощности.

Источник изображения: Onlinelibrary.wiley

В США заявили, что смогли решить описанные проблемы одним махом. Новая разработка не имеет привязки к внешнему источнику, она генерирует усилие до 580 ньютонов. Устройство может сокращаться и расслабляться. Насос жидкостного двигателя активируется мотором с высоким крутящим моментом, который работает на батарейках. Масса конструкции составляет чуть более полутора килограммов. Искусственная мышца с помощью нового двигателя может поднимать 20-килограммовый предмет.







