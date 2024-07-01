Разработчики утверждают, их проект открывает альтернативу производству мяса.

В Китае представлена технология производства богатого питательными веществами риса с добавлением мяса. «В лабораторных условиях выращиваются мясные клетки на рисовых зернах», — уточнили разработчики. Об этом написано в 4 научных журналах и в СМИ по всему миру. Однако исследование еще не прошло рецензирование.

Ученые рассказали о том, что особенность заключается в предварительной обработке зерен риса. Их используют для того, чтобы выращивать слои свиных или куриных клеток по запросу. Рис был выбран, потому что он доступен и богат полезными веществами.

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Источник изображения: Hi-tech

По словам руководителя группы исследователей Вана Шоувэй, лабораторно выращенный рис визуально не особо отличается от традиционных сортов риса. После приготовления блюдо будет пахнуть одновременно и рисом, и мясом. Оно сохранит пищевые волокна, углеводы и минералы, мясные клетки добавят белок.

Ученые подчеркнули, мясное производство сильно загружает планету. Используется много ресурсов, начиная от земли, воды и заканчивая выделениям парниковых газов. Блюда из выращенного в лаборатории риса с куриным белком, по словам китайских исследователей, не вредят здоровью. Их можно добавлять в свой ежедневный рацион. Искусственное мясо не должно сильно отличаться по вкусу.