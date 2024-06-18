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Astra_news
Paradox отменила разработку Life By You, которая должна была выйти в 2024 году
Тайтл был заявлен как улучшенная альтернатива The Sims. На нее возлагали большие надежды, но после многих лет разработки, проект был остановлен.

Представители шведского издательства «Paradox» объявили о прекращении производства Life By You. Игра должна была представлять собой продвинутый симулятор жизни в духе The Sims. Работой над проектом руководил геймдизайнер The Sims 2 Род Хамбл. Изначально проект оценивался как перспективный. Разработка Life By You осуществлялась на протяжении многих лет, но вместе с тем статус игры был неопределенным.

Симулятор должен был выйти в прошлом году, дату перенесли на 2024 год. В этом году было принято решение остановить разработку игры на неопределенный срок, возможно, даже навсегда.

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Источник изображения: Ygmag

Геймеры выразили разочарование по этому поводу, так как Life By You была заявлена как одна из наиболее эффектных игр за всю историю Paradox. Авторы обещали показать огромный бесшовный мир без загрузок, продвинутую механику, кастомизацию героев. Также в числе анонсов были заявлены поддержка модификаций без жесткой цензуры. 


#новости
Источник: championat.com
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