Представители IT-компании заявляют, с помощью этой программы можно оградить 60 миллионов человек от получения третьими лицами конфиденциальных данных.

Инициатива разработана при поддержке Белого дома США и Ассоциации больниц страны. Ее приняли с учетом роста хакерских атак на медучреждения по всему миру. Как показывают результаты исследований, сельские больницы находятся в зоне риска, потому что у них нет в настоящее время необходимых ресурсов для того, чтобы эффективно противодействовать киберпреступникам, которые с каждым годом становятся изобретательнее.

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Источник изображения: Thecommunity

Microsoft устанавливает большие скидки на свои продукты безопасности для сельских больниц и отделений скорой помощи, работающих в США. Скидки действительно значительные, они достигают 75%. Больницам, которые используют продукты Microsoft, компания будет бесплатно предоставлять усиленный комплект безопасности на 12 месяцев на безвозмездной основе. Помимо этого, в течение года они могут рассчитывать на бесплатные обновления Windows 10.

Программа является дополнением инициатив Microsoft по улучшению безопасности в сфере здравоохранения. Корпорация сотрудничает с некоммерческими организациями, в том числе и с исследователями, которые изучают проблемы здравоохранения, продвигают телемедицину и улучшают условия клинического прогнозирования.