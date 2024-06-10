Известно, что он будет относиться к территории Республики Дагестан.

В будущем на Северном Кавказе появится город-кластер для развития индустрии информационных технологий. Его открытие поможет привлечь инвестиции и оказать поддержку специалистам. Председатель республиканского правительства Абдулмуслим Абдулмуслимов и глава «Гики Хаус» Вячеслав Уточкин подписали соответствующее соглашение в Санкт-Петербурге на ПМЭФ.

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Источник изображения: Mahachkala.bezformata

Партнерство предполагает создать инфраструктуру для повышения конкурентоспособности в IT-индустрии Дагестана и всей страны, в целом. Проект подразумевает создание условий для качественного обучения специалистов, укреплению сотрудничества на международной арене и поддержке разработчиков. В данный момент проводится работа по определению локации, установки земельных границ для открытие города-кластера, обсуждаются примерные сроки запуска кластера.

Напомним, что идея создать город обсуждалась около 2 лет. В прошлом году он был впервые представлен на Каспийском цифровом форуме и получил одобрение. В будущем создатели инновационных продуктов переедут с семьей в новый город, продолжат работу в комфортных условиях.



