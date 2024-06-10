Разработку проводит ARX Robotics, известная как производитель масштабируемых робототехнических систем для оборонного сектора и коммерческого применения.

Стартап ARX Robotics получил инвестиции на сумму примерно €9 миллионов, половина из которых была выделена инновационным фондом НАТО, образованным в 2021 году. Глава ARX Robotics Марк Витфельд считает, страны НАТО не готовы к войне роботов, армии в Европе нуждаются в качественных беспилотных системах. Витфельд добавил, системы должны быть простыми в производстве, децентрализованными и пригодными для развертывания в критических количествах.

реклама

Источник изображения: News.yarach

Компания известна в разных странах как производитель робототехнических систем для оборонного сектора и коммерческого применения. Ее в 2022 году основали 3 немецких отставных военнослужащих. Пока было собрано 12 моделей роботов, которые используют на территории Германии и Украины.

€9 миллионов являются средствами раунда начального финансирования проекта по разработке автономных боевых роботов. Это самая крупная сумма, которую получала европейская оборонно-технологическая компания. Ожидается, что за счет масштабного проекта ликвидируется отставание стран НАТО в робототехнике. Альянс будет готов к роботизированным военным действиям.



