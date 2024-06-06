Центр цифровой экспертизы Роскачества провел исследование и дал рекомендации пользователям смартфонов для того, чтобы продлить срок службы устройств.

Современную жизнь сложно представить без мобильных телефонов. Это в прошлом они казались недоступными, сейчас же смартфоны есть почти во всех российских семьях. Однако далеко не все корректно обращаются с техникой. Эксперты Роскачества выявили наиболее популярные привычки россиян, которые приводят к поломке телефонов.

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Источник изображения: M24

1. Неправильная зарядка устройства

Во многие телефоны установлены литий-ионные аккумуляторы. Если постоянно разряжать устройство до 0, а потом заряжать до 100%, срок службы быстро сократится. Не рекомендуется ставить смартфон на зарядку на всю ночь. Полная разрядка никелевых аккумуляторов не оказывает вред на производительность, но даже и в этом случае перед сном стоит отключать от сети зарядное устройство.

2. Рекомендации по температурным условиям

Очень важно правильно хранить смартфон, ведь нарушение температурного диапазона несет необратимые последствия. Во время зарядки телефоном пользоваться не надо, так как в этом случае он может перегреться, и это негативно скажется на его состоянии. Не надо забывать телефоны под открытым солнцем или на сильном морозе, ливне и граде, а также в помещениях с повышенной влажностью. Аппарат может выключиться и больше не включиться. При диагностике в сервисе по ремонту выяснится, что повреждена работа внутренних компонентов.

3. Самостоятельные попытки реанимировать упавший в воду телефон

Многие люди сталкивались с тем, что по неосторожности смартфон полностью погрузился в воду. Пользователи пытаются высушить устройство феном или кладут его в рис. Крупа не поможет избавиться от жидкости, а горячий воздух от фена может перегреть внутренние компоненты, испортить корпус. После того как смартфон будет извлечен из воды, нужно отсоединить аксессуары и вытереть поверхность. Далее нужно отнести его в сервисный центр.

4. Отказ от обновлений

Дело в том, что обновления ОС и приложений играют важную роль не только в безопасности, но и стабильности работы устройства. Это связано с тем, что разработчики исправляют ошибки, улучшают безопасность и добавляют функции. Регулярные обновления помогут защитить от кибератак, но приложения нужно загружать только из проверенных источников, иначе есть риск стать жертвой злоумышленников.

5. Заполненная память на телефоне

Если телефон будет постоянно работать с переполненной памятью, его работа будет становиться все медленнее и медленнее, что неизбежно приведет к сбоям. Многие программы потребляют ресурсы устройства, даже если находятся в неактивном состоянии. По этой причине важно следить за порядком в смартфоне, удалять ненужные файлы.