Саммит запланирован на 15-16 июня, мероприятие организовывается по запросу Киева.

Уровень представительства ООН в саммите пока не утвержден. По словам генсека всемирной организации Стефана Дюжаррика, ООН примет участие в конференции в качестве наблюдателя. Инициатором мероприятия в Швейцарии является Киев, цель собрания заключается в утверждении так называемой формулы мира от Зеленского. России никто не отправил приглашение принять участие в конференции. Приглашение получили 160 государств, 70 подтвердили участие. Возможно, участников будет больше. До саммита осталось чуть больше 2 недель, он пройдет с 15 по 16 июня. Известно, что от участия отказалось несколько стран, среди них находится Бразилия и Южно-Африканская Республика.

реклама

Источник изображения: Newsland

Представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала ситуацию прессе. Она заявила, что Москва в любом случае не будет участвовать в саммите, ведь цель проведения мероприятия заключается в «продавливании нежизнеспособной» концепции достижения мира, не учитывающей интересов РФ. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сказал, что проводить конференцию такого уровня без участия РФ нет смысла.