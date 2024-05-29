Транснациональная компания увеличивает количество вузов-партнеров. В будущем она хочет сделать доступным ИТ-образование для всей страны.

Образовательные курсы окажут положительное влияние на развитие индустрии в республиках и краях России. Обучение рассчитано примерно на 4 тысячи студентов из 19 университетов от Приморского края до Архангельской области. Студенты II-III курсов с осени текущего года начнут осваивать Python и JavaScript, бэкенд на Django, работу с API-сервисами. Также будут затронуты особенности управления серверной инфраструктурой, прочие важные аспекты, позволяющие освоить ИТ-компетенции.

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Источник изображения: Yandex

Курс будет состоять из теоретического материала и практических занятий. Качество студенческих проектов в конце обучения оценят преподаватели и эксперты Яндекса. Открыты курсы для повышения квалификации преподавателей. Программа позволит лучше готовить студентов, они смогут освоить престижную, востребованную и высокооплачиваемую профессию.