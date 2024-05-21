Устройство будет работать на базе операционной системы «Роса». Стоимость телефона пока неизвестна.

Производитель АО «Рутек» заявил о том, что розничные продажи стартуют в 2025 году. Р-ФОН был представлен зимой 2023 года. Телефон с 6,7-дюймовым AMOLED-дисплеем оснащен разъемом 3,5 мм для подключения проводных наушников. Многие современные модели выпускаются без этого разъема с расчетом на то, что пользователи будут слушать музыку или смотреть видео с использованием беспроводных наушников. Но не всем нравится использовать подобные гаджеты. Опросы показали, что многие россияне не собираются отказываться от проводных наушников, так как считают их надежными. Их огромное преимущество заключается в том, что их не надо заряжать.

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Источник изображения: Rusargument

Частота обновления экрана Р-ФОН составляет 120 Гц, что делает качество изображения более четким, выполнение команд более плавным, но в то же время быстрым. У новинки будет 8 ГБ оперативной и 128 ГБ встроенной памяти. Фотографии можно делать на камеры на 50, 2 и 16 Мп. Несмотря на то, что телефон будет работать на российской операционной системе «Роса», есть возможность устанавливать и запускать Android-приложения. Но при этом у девайса будет собственный магазин приложений. Цена Р-ФОН неизвестна, китайские аналоги стоят 20-25 тысяч рублей.



