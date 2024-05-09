Речь идет об iPad 9. Модель сняли с продажи после презентации планшетных компьютеров iPad Pro и iPad Air 7 мая.

iPad 9 признан устаревшей моделью с физической кнопкой Home и 3,5-миллиметровым разъемом для проводных наушников. Согласно опросам, подобные устройства уже не актуальны, поскольку большинство пользователей используют беспроводные наушники, а кнопку Home давно заменило управление жестами.

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Источник изображения: Mhdps

iPad 9 сняли с продажи, но, как сообщает The Verge, эту модель пока еще можно купить в магазинах партнеров Apple за 349 долларов, что составляет по текущему курсу чуть более 32 000 рублей. Решение было принято с учетом того, что некоторые пользователи все еще предпочитают пользоваться проводными наушниками, и для них очень важно наличие 3,5-миллиметрового разъема. Проводная гарнитура все еще выпускается по всему миру. iPad 9 был снят с продажи по разным причинам, в том числе и за отсутствие поддержки Apple Pencil II поколения. Дизайн устройства устарел и не отвечает современным запросам большинства пользователей.