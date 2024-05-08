По поручению Путина в стране скоро создадут рычаги контроля за сферой видеоигр, чтобы геймеры не сталкивались с ложной трактовкой важных исторических моментов и другой информации.

Сегодня Путин подписал указ об утверждении основ государственной политики в области исторического просвещения. В том числе речь идет о сфере компьютерных игр. В документе указано, что в стране должны появиться рычаги государственного и общественного контроля. Они не должны допустить, чтобы в видеоиграх искажались события России и за ее пределами.

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Источник изображения: Smolgazeta

Эксперты напомнили, что глава российского государства не в первый раз предлагает укрепить контроль за рынком видеоигр. В прошлом году Владимир Владимирович сделал заявление о том, что серверы онлайн-игр, доступных в России, должны размещаться в стране. С каждым годом становится больше геймеров. Свободное время за игрой в видеоигры предпочитают проводить не только мужчины и женщины, но и многие школьники, поэтому очень важно, чтобы во время прохождения миссий они не получали ложные представления о тех или иных исторически важных событиях.