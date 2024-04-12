Премьера фильма, основанного на компьютерной игре, запланирована на весну 2025 года.

Режиссерами приключенческого фильма, сценарий которого основан на популярной одноименной игре, выступила семейная пара Джаред и Джеруша Хесс. Съемки проходили в Новой Зеландии. Кроме Джека Блэка и Джейсона Момоа в картине снимались Дженнифер Кулидж, Эмма Майерс, Мэтт Берри и другие. Фильм должен выйти 4 апреля следующего года.

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Источник изображения: Igromania

Актеры поделились в социальных сетях фотографией, знаменующей окончание съемок. Сюжетные детали остаются в секрете. Известно, что в фильме будет показана история девочки-подростка и необычной группы искателей приключений, которые должны спасти мир от Эндер-дракона. Если его победить, можно пройти главную сюжетную линию Minecraft. Съемки начались зимой прошлого года.

Напомним, индии-игра Minecraft в жанре «песочницы», для которой характерна нелинейность геймплея, вышла в 2011 году. Она быстро завоевала популярность среди игроков из разных стран. Выполнять задания можно в разной последовательности, это отличная возможность проявить фантазию, любознательность и многозадачность. В распоряжении игроков находится процедурно генерируемый и изменяемый трехмерный мир, который состоит из кубов. Их можно перестраивать по своему усмотрению без ограничений, создавая простые и сложные сооружения.