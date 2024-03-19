Мастера сервисных центров больше не будут бесплатно ремонтировать клавиатуру MacBook, выпущенных с 2015 по 2019 годы.

Представители компании поделились планами с прессой заранее, чтобы это не стало сюрпризом для пользователей MacBook. Также информация отправляется в письмах, их получат те, кто подписан на рассылку от производителя техники.

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Источник изображения: iphones.ru

В Apple уточнили, имеются в виду модели с клавиатурой по типу «бабочка», которые выпускали в период с 2015 по 2019 годы. В результате экспертизы они были признаны дефектными, поэтому была разработана программа по бесплатному ремонту и обслуживанию. Изначально она была рассчитана на 4 года с момента продажи последнего устройства, поэтому скоро ее реализация подойдет к концу.

С ноября сервисные центры Apple больше не будут принимать ноутбуки с дефектной клавиатурой для бесплатного ремонта. Напомним, мастера проводили ремонт в случаях, когда не получалось вводить символы при нажатии на клавиши. В 2019 году компания заменила клавиатуру. С тех пор дефектов в этой области не выявляли.



