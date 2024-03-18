Разработка принадлежит сотрудникам Иллинойского университета Урбана-Шампейн и Университета Сан-Паулу.

Достижение американских и бразильских ученых может повысить доступность лекарственных препаратов пациентам с диабетом. По информации ВОЗ, до 200 000 000 человек на Земле необходим инсулин, но не все получают лекарство. Проблема в том, что в некоторых странах оно недоступно.

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Источник изображения: 9111.ru

В рамках экспериментальной деятельности был внедрен сегмент ДНК человека, кодирующий проинсулин, в клетки эмбрионов коров. Зародыши имплантировали здоровым коровам. Родилась трансгенная телочка без патологий. Когда она подросла, начала давать молоко с проинсулином и активным инсулином. Было доказано, молоко безопасно для здоровья, то есть побочных эффектов не было выявлено.

Ученые думают, подобные коровы могут давать примерно 50 литров молока в день. Они хотят в перспективе не только клонировать корову, но и вывести трансгенных быков, чтобы животные могли создать стадо.



