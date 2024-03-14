Он будет проходить на территории США, но мероприятие будет транслироваться в разные страны.

Организаторы всемирно известного фестиваля для геймеров озвучили дату проведения ивента. Это одно из самых ожидаемых событий в игровой индустрии. Церемония торжественного открытия начнется ровно в полночь 8 июня по московскому времени. Мероприятие проведет Джефф Кили, который также является ведущим The Game Awards. Эту церемонию геймеры называют «Игровым Оскаром». На Summer Game Fest можно увидеть трейлеры анонсируемых игр и тайтлов, у которых еще нет тизера. Мероприятие состоится в Лос-Анджелесе, но в разные страны мира будет вестись прямая трансляция, которая объединит игроков со всей планеты.

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Источник изображения: gadgetonus

Организаторы Game Fest объявили лишь дату проведения, другие подробности остаются в секрете, что помогает сохранять интригу. Скорее всего, будут розыгрыши с ценными призами. Летом 2024 года кроме ежегодного фестиваля для геймеров должны пройти выставки Xbox и Ubisoft.