Супергеройский фильм был снят на основе комиксов Marvel, однако картина Sony Pictures Releasing не получила популярность среди зрителей. Кинокритики также отметили новинку низкими баллами.

«Мадам Паутина» — часть Вселенной человека-паука. Одну из главных ролей сыграла Дакота Джонсон. Она воплотила образ парамедика Кассандры Уэбб, которая получила при рождении экстрасенсорные способности от паучьего яда. Именно ее и называют Мадам Паутиной.

За 3 недели проката «Мадам Паутина» собрала 93 миллиона долларов при бюджете в 80 миллионов долларов. Кинокритики назвали фильм провальным, зрители также оставили на различных форумах массу негативных комментариев. Главная звезда картины Дакота Джонсон тоже раскритиковала фильм и добавила, что в ближайшее время не будет играть в кинокомиксах.

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Источник изображения: ladyglam.net

Представители Sony были удивлены заявлением актрисы. Компания была поражена, что она не стала заступаться за кинокомикс. Своим поведением Джонсон обесценивает свою работу и не берет ответственность за нее. Sony не сомневается, если бы фильм стал хитом, Джонсон говорила бы совсем по-другому.

Инсайдер заключил, что на интервью Дакоты Джонсон также обратят внимание киностудии. Скорее всего, в дальнейшем с ней будут заключать жесткие контракты, в которых будет написано, что она не имеет права негативно комментировать фильм, в котором снимается, хотя бы во время проката.