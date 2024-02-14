Напомним, соцсеть официально запрещена в российских регионах с 2022 года.

Ранее депутат Владислав Даванков призвал разблокировать сеть, объясняя это изменением политики на площадке. После выхода интервью Путина, которое взял журналист Такер Карлсон, разные СМИ ссылались на X*, информация была достоверной, не было зафиксировано нарушений в части ее распространения.

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Источник изображения: newstyle-mag.com

Зампред Комитета Госдумы по информационной политике Антон Горелкин дал разъяснение прессе, почему социальная сеть до сих пор заблокирована на территории страны. Проблема в том, что сеть, принадлежащая предпринимателю Илону Маску, не выполнила требования законодательства РФ. В первую очередь речь идет об удалении деструктивного контента, оплате штрафов. К настоящему времени у Роскомнадзора нет оснований для разблокировки популярной площадки.

* — социальная сеть заблокирована в РФ



