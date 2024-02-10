Он аргументирует это тем, что политика социальной сети поменялась.

Политик обратился к руководству Роскомнадзора проверить удаление запрещенной информации в этой социальной сети. Если на ее просторах больше нет противоправных сведений, то, по мнению Даванкова, можно открыть доступ к сети во всех российских регионах.

Даванков полагает, что политика Х* направлена на нейтралитет в части распространения информационных сведений. Он привел в пример публикацию интервью Путина, которое взял американский обозреватель Такер Карлсон. Даванков заметил, что после публикации материала на социальную сеть ссылались многие СМИ. В том числе речь идет о государственных изданиях.

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Источник изображения: uznayvse.ru

Напомним, соцсеть Х* является бывшей сетью Twitter* , в 2022 году ее владельцем стал известный предприниматель Илон Маск. В России социальная сеть была запрещена весной 2022 года. В настоящее время запрет еще действует на территории всех регионов страны. Инициатива разблокировать площадку поступила не только от Госдумы, но и от Общественной палаты. Первый зампред комиссии ОП России Александр Малькевич считает, что политика на ресурсе поменялась. На следующей неделе Общественная палата пообещала направить запрос с просьбой разблокировать запрещенную социальную сеть в Роскомнадзор.

* — социальная сеть запрещена на всей территории России.



