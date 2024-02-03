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Хакеры заявили в публичном пространстве, что им удалось похитить базу данных клиентов Europcar и предложили сервису проката автомобилей выкупить информацию. Представители компании начали проводить внутреннее расследование и пришли к выводу, что это провокация.
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Источник изображения: agro-tm.ru
Эксперты компании говорят, что база данных, которую выставили на продажу на теневом форуме, не имеет отношения к действительности. Информация была сгенерирована ChatGPT. Она выглядит убедительно и похожа на правду, но все сведения фальшивые. Представители Europcar заключили, что это подделка. На соответствующий вывод указывает несоответствие фамилий и адресов почты.
Хакеры были удивлены подобным заявлением. Они продолжают утверждать, что в их распоряжении находится актуальная информация клиентов сервиса по аренде автомашин. Киберпреступники придерживаются позиции, что если не получат выкуп, то конфиденциальная информация может быть опубликована в свободном доступе.