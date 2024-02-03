У компании, специализирующейся на прокате автомобилей, хакеры попросили выкуп за базу данных клиентов. Проверка показала, что сведения не несут в себе достоверную информацию.

Хакеры заявили в публичном пространстве, что им удалось похитить базу данных клиентов Europcar и предложили сервису проката автомобилей выкупить информацию. Представители компании начали проводить внутреннее расследование и пришли к выводу, что это провокация.

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Источник изображения: agro-tm.ru

Эксперты компании говорят, что база данных, которую выставили на продажу на теневом форуме, не имеет отношения к действительности. Информация была сгенерирована ChatGPT. Она выглядит убедительно и похожа на правду, но все сведения фальшивые. Представители Europcar заключили, что это подделка. На соответствующий вывод указывает несоответствие фамилий и адресов почты.

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Хакеры были удивлены подобным заявлением. Они продолжают утверждать, что в их распоряжении находится актуальная информация клиентов сервиса по аренде автомашин. Киберпреступники придерживаются позиции, что если не получат выкуп, то конфиденциальная информация может быть опубликована в свободном доступе.